Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару
За підрахунками ХОВА, в аміакопроводі на Харківщині, який пошкодили окупанти, був витік на дільниці у 2,2 км, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.
«Ця ділянка із пошкодженою станцією складає приблизно 12 км. За нашими підрахунками там залишався технічний аміак у кількості приблизно 700 тонн. Далі перевірочними нашими діями було встановлено про те, що внаслідок такого пошкодження та розгерметизації спрацювали запобіжні клапани зворотного тиску і цей порив було фактично зафіксовано лише на ділянці 2,2 км. Там залишалося за нашими підрахункоми лише 134 тонни технічного аміаку, витік якого фактично і стався», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов додав, що наразі у населених пунктах Куп’янського району доза аміаку у повітрі не перевищує норму.
«Якщо брати у місті Куп’янськ, там взагалі нульові показники, якщо брати Масютівку, то це 7 мг на кубічний метр, що у межах норми. Внаслідок цієї НС постраждалих немає. Враховуючи розу вітрів і той стан справ, що наразі загрози для життя на деокупованих територіях, тобто та територія, яка підконтрольна Україні, для місцевого населення немає», – зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що не виключає повторних ударів по цьому аміакопроводу.
«Цей аміакопровід знаходиться на лінії фронту і враховуючи той терор, який наразі чинить РФ проти місцевого населення не може нам гарантувати, що не буде повторного обстрілу цього аміакопроводу. З нашого боку приведені у підвищену готовність всі плани щодо евакуації. У нас додатково підготовлено у Харкові понад 3,5 тис місць для можливої евакуації, автобуси, маршрути. Задіяні всі абсолютно сили. Якщо буде повторна аварія, я прошу дослухатися до усіх вказівок органів влади, до офіційних джерел», – уточнив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підрахунками ХОВА, в аміакопроводі на Харківщині, який пошкодили окупанти, був витік на дільниці у 2,2 км, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.".