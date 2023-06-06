Live
  • Вівторок 06.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🟢

Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару

Суспільство 11:22   06.06.2023
Вікторія Яковенко
Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару

За підрахунками ХОВА, в аміакопроводі на Харківщині, який пошкодили окупанти, був витік на дільниці у 2,2 км, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.

«Ця ділянка із пошкодженою станцією складає приблизно 12 км. За нашими підрахунками там залишався технічний аміак у кількості приблизно 700 тонн. Далі перевірочними нашими діями було встановлено про те, що внаслідок такого пошкодження та розгерметизації спрацювали запобіжні клапани зворотного тиску і цей порив було фактично зафіксовано лише на ділянці 2,2 км. Там залишалося за нашими підрахункоми лише 134 тонни технічного аміаку, витік якого фактично і стався», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов додав, що наразі у населених пунктах Куп’янського району доза аміаку у повітрі не перевищує норму.

«Якщо брати у місті Куп’янськ, там взагалі нульові показники, якщо брати Масютівку, то це 7 мг на кубічний метр, що у межах норми. Внаслідок цієї НС постраждалих немає. Враховуючи розу вітрів і той стан справ, що наразі загрози для життя на деокупованих територіях, тобто та територія, яка підконтрольна Україні, для місцевого населення немає», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що не виключає повторних ударів по цьому аміакопроводу.

«Цей аміакопровід знаходиться на лінії фронту і враховуючи той терор, який наразі чинить РФ проти місцевого населення не може нам гарантувати, що не буде повторного обстрілу цього аміакопроводу. З нашого боку приведені у підвищену готовність всі плани щодо евакуації. У нас додатково підготовлено у Харкові понад 3,5 тис місць для можливої евакуації, автобуси, маршрути. Задіяні всі абсолютно сили. Якщо буде повторна аварія, я прошу дослухатися до усіх вказівок органів влади, до офіційних джерел», – уточнив голова ХОВА.

Читайте також: В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару
Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару
06.06.2023
Загинули чоловік і жінка внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
Загинули чоловік і жінка внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
06.06.2023
Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго
Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго
06.06.2023
В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов
В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов
06.06.2023
Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ
Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ
06.06.2023
Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)
Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)
05.06.2023

Новини за темою:

11:22
Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару
10:45
Загинули чоловік і жінка внаслідок обстрілів Харківщини – Синєгубов
10:14
В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов
08:50
Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ
08:13
Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пошкодження аміакопроводу на Харківщині: у ХОВА не виключають повторного удару»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підрахунками ХОВА, в аміакопроводі на Харківщині, який пошкодили окупанти, був витік на дільниці у 2,2 км, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.".