Повреждение аммиакопровода: в ХОВА не исключают повторного удара РФ

По подсчетам ХОВА, в аммиакопроводе на Харьковщине, который повредили оккупанты, была утечка на участке в 2,2 км, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

«Этот участок с поврежденной станцией составляет примерно 12 км. По нашим подсчетам, там оставался технический аммиак в количестве примерно 700 тонн. Далее проверочными нашими действиями было установлено, что в результате такого повреждения и разгерметизации сработали предохранители клапанооборотного давления и этот порыв был фактически зафиксирован только на участке 2,2 км. Там оставалось по нашим подсчетам лишь 134 тонны технического аммиака, утечка которого фактически и произошла», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов добавил, что в населенных пунктах Купянского района доза аммиака в воздухе не превышает норму.

«Если брать в городе Купянск, там вообще нулевые показатели, если брать Масютовку, то это 7 мг на кубический метр, что в пределах нормы. В результате этого ЧС пострадавших нет. Учитывая розу ветров и то положение дел, угрозы для жизни на деоккупированных территориях, то есть та территория, которая подконтрольна Украине, для местного населения нет», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что не исключает повторных ударов по этому аммиакопроводу.

«Этот аммиакопровод находится на линии фронта и учитывая тот террор, который сейчас совершает РФ против местного населения, не может нам гарантировать, что не будет повторного обстрела этого аммиакопровода. С нашей стороны приведены в повышенную готовность все планы по эвакуации. У нас дополнительно подготовлено в Харькове более 3,5 тыс. мест для возможной эвакуации, автобусы, маршруты. Задействованы все абсолютно силы. Если будет повторная авария, я прошу прислушаться ко всем указаниям органов власти, к официальным источникам», — уточнил глава ХОВА.