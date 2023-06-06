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Повреждение аммиакопровода: в ХОВА не исключают повторного удара РФ

Общество 11:22   06.06.2023
Виктория Яковенко
Повреждение аммиакопровода: в ХОВА не исключают повторного удара РФ

По подсчетам ХОВА, в аммиакопроводе на Харьковщине, который повредили оккупанты, была утечка на участке в 2,2 км, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

«Этот участок с поврежденной станцией составляет примерно 12 км. По нашим подсчетам, там оставался технический аммиак в количестве примерно 700 тонн. Далее проверочными нашими действиями было установлено, что в результате такого повреждения и разгерметизации сработали предохранители клапанооборотного давления и этот порыв был фактически зафиксирован только на участке 2,2 км. Там оставалось по нашим подсчетам лишь 134 тонны технического аммиака, утечка которого фактически и произошла», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов добавил, что в населенных пунктах Купянского района доза аммиака в воздухе не превышает норму.

«Если брать в городе Купянск, там вообще нулевые показатели, если брать Масютовку, то это 7 мг на кубический метр, что в пределах нормы. В результате этого ЧС пострадавших нет. Учитывая розу ветров и то положение дел, угрозы для жизни на деоккупированных территориях, то есть та территория, которая подконтрольна Украине, для местного населения нет», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что не исключает повторных ударов по этому аммиакопроводу.

«Этот аммиакопровод находится на линии фронта и учитывая тот террор, который сейчас совершает РФ против местного населения, не может нам гарантировать, что не будет повторного обстрела этого аммиакопровода. С нашей стороны приведены в повышенную готовность все планы по эвакуации. У нас дополнительно подготовлено в Харькове более 3,5 тыс. мест для возможной эвакуации, автобусы, маршруты. Задействованы все абсолютно силы. Если будет повторная авария, я прошу прислушаться ко всем указаниям органов власти, к официальным источникам», — уточнил глава ХОВА.

Читайте также: Из аммиакопровода на Харьковщине была утечка на участке в 2,3 км – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подсчетам ХОВА, в аммиакопроводе на Харьковщине, который повредили оккупанты, была утечка на участке в 2,2 км, где оставалось 134 тонны технического аммиака.".