В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов

У момент удару аміакопровід у Харківській області було перекрито, у трубі були технологічні залишки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 21:00 в с. Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу.

«В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі були технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає», – розповів Синєгубов.

Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі.