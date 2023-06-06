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В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов

Події 10:14   06.06.2023
Оксана Якушко
В аміакопроводі на Харківщині був витік на дільниці у 2,3 км – Синєгубов Danger Ammonia Symbol Sign On White Background

У момент удару аміакопровід у Харківській області було перекрито, у трубі були технологічні залишки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 21:00 в с. Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу.

«В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі були технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає», – розповів Синєгубов.

Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі.

Читайте також: Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У момент удару аміакопровід у Харківській області було перекрито, у трубі були технологічні залишки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".