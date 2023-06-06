Військові РФ повторно обстріляли аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов
Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід у Куп’янському районі, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Зафіксовано загалом шість “прильотів” в район насосної станції біля села Масютівка. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована“, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. Витік стався на ділянці довжиною 2,3 кілометра. Сьогодні в етері нацмарафону Синєгубов говорив, що не виключає повторних ударів по аміакопроводу.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Військові РФ повторно обстріляли аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід у Куп’янському районі, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".