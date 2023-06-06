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Військові РФ повторно обстріляли аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов

Події 21:27   06.06.2023
Олена Нагорна
Військові РФ повторно обстріляли аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов

Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід у Куп’янському районі, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовано загалом шість “прильотів” в район насосної станції біля села Масютівка. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована“, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. Витік стався на ділянці довжиною 2,3 кілометра. Сьогодні в етері нацмарафону Синєгубов говорив, що не виключає повторних ударів по аміакопроводу.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід у Куп’янському районі, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".