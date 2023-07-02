Пропагандист розганяє фейк, що Україна готується здати Харків і Суми – ХАЦ

Російський репортер та пропагандист Олександр Сладков 2 липня заявив у телеграмі, що нібито Україна готується здати Харків та Суми. Активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” розвінчують ворожий фейк – у межах проєкту міжнародної організації Internews Network.

Сладков заявив, що у Харкові та Сумах розпочалася евакуація великих підприємств та зміцнення другої лінії оборони.

“Вочевидь, повідомлення від Сладкова – це типове нагнітання паніки та залякування цивільного населення Харкова та Сум”, – пишуть на сайті Харківського антикорупційного центру.

Активісти нагадують, що напередодні глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко побував на кордоні з РФ на Харківщині, де перевірив облаштування оборони кордону. Керівник ДПСУ також зазначив, що цей напрямок залишається складним і відповідальним, і наголосив, що “тут є і завжди буде наш кордон”.

«Також варто зазначити, що в області активно будуються фортифікаційні споруди. В 2022 році в межах програми територіальної оборони було укладено договорів на 676,5 мільйонів гривень. Станом на зараз у 2023 році департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА вже уклав 93 договори на 461 мільйон гривень щодо будівництва у сфері територіальної оборони фортифікаційних споруд в області», – додають активісти ХАЦ.