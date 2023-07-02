Пропагандист розганяє фейк, що Україна готується здати Харків і Суми – ХАЦ
Російський репортер та пропагандист Олександр Сладков 2 липня заявив у телеграмі, що нібито Україна готується здати Харків та Суми. Активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” розвінчують ворожий фейк – у межах проєкту міжнародної організації Internews Network.
Сладков заявив, що у Харкові та Сумах розпочалася евакуація великих підприємств та зміцнення другої лінії оборони.
“Вочевидь, повідомлення від Сладкова – це типове нагнітання паніки та залякування цивільного населення Харкова та Сум”, – пишуть на сайті Харківського антикорупційного центру.
Активісти нагадують, що напередодні глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко побував на кордоні з РФ на Харківщині, де перевірив облаштування оборони кордону. Керівник ДПСУ також зазначив, що цей напрямок залишається складним і відповідальним, і наголосив, що “тут є і завжди буде наш кордон”.
«Також варто зазначити, що в області активно будуються фортифікаційні споруди. В 2022 році в межах програми територіальної оборони було укладено договорів на 676,5 мільйонів гривень. Станом на зараз у 2023 році департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА вже уклав 93 договори на 461 мільйон гривень щодо будівництва у сфері територіальної оборони фортифікаційних споруд в області», – додають активісти ХАЦ.
Читайте також: Росіяни запустили фейк про токсичну аміачну хмару над Харківщиною
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пропагандист розганяє фейк, що Україна готується здати Харків і Суми – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський репортер та пропагандист Олександр Сладков 2 липня заявив у телеграмі, що нібито Україна готується здати Харків та Суми. Активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” розвінчують ворожий фейк – у межах проєкту міжнародної організації Internews Network.".