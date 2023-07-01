Перевіряв готовність позицій: голова ДПСУ з’їздив на кордон Харківщини та РФ

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав передові позиції прикордонних підрозділів в Харківській області на кордоні з ворогом.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Дейнеко перевірив облаштування позицій з прикриття та оборони лінії державного кордону, заслухав керівників підрозділів та поговорив з бійцями. Військовослужбовці зокрема зазначали, що ворог досить активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та намагається вести повітряну розвідку для викриття наших позицій, на що українські захисники використовують всі можливі засоби, аби ефективно цьому протидіяти», – йдеться у повідомленні.

Керівник ДПСУ зазначив, що кордон з РФ залишається складним і відповідальним напрямком. Тут ворог щоденно обстрілює та намагається застосовувати диверсійні групи.

Дейнеко наголосив, що «тут є і завжди буде наш кордон!».