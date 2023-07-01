Проверял готовность позиций: глава ГПСУ съездил на границу Харьковщины и РФ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничных подразделений в Харьковской области на границе с врагом.

Об этом сообщили в ГПСУ.

«Дейнеко проверил обустройство позиций по прикрытию и обороне линии государственной границы, заслушал руководителей подразделений и поговорил с бойцами. Военнослужащие отмечали, что враг достаточно активно использует средства радиоэлектронной борьбы и пытается вести воздушную разведку для разоблачения наших позиций, на что украинские защитники используют все возможные средства, чтобы эффективно этому противодействовать», — говорится в сообщении.

Глава ГПСУ отметил, что граница с РФ остается сложным и ответственным направлением. Здесь враг ежедневно обстреливает и пытается использовать диверсионные группы.

Дейнеко подчеркнул, что «здесь есть и всегда будет наша граница!».