Проверял готовность позиций: глава ГПСУ съездил на границу Харьковщины и РФ
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничных подразделений в Харьковской области на границе с врагом.
Об этом сообщили в ГПСУ.
«Дейнеко проверил обустройство позиций по прикрытию и обороне линии государственной границы, заслушал руководителей подразделений и поговорил с бойцами. Военнослужащие отмечали, что враг достаточно активно использует средства радиоэлектронной борьбы и пытается вести воздушную разведку для разоблачения наших позиций, на что украинские защитники используют все возможные средства, чтобы эффективно этому противодействовать», — говорится в сообщении.
Глава ГПСУ отметил, что граница с РФ остается сложным и ответственным направлением. Здесь враг ежедневно обстреливает и пытается использовать диверсионные группы.
Дейнеко подчеркнул, что «здесь есть и всегда будет наша граница!».
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил передовые позиции пограничных подразделений в Харьковской области на границе с врагом.".