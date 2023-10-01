17 термочашек за миллион грн хочет купить филиал «Укрбургаза» с Харьковщины

Филиал государственного предприятия из Краснограда «Укрбургаз» планирует приобрести на сумму более миллиона гривен 17 термочашек, сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).

Акционерное общество «Укргаздобыча» в лице филиала Буровое управление «Укрбургаз» планирует приобрести 17 термочашек со съемным стаканом из нержавеющей стали на общую сумму 1,35 млн грн. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

В характеристиках термочашки указано, что она должна быть с отъемным стаканом из нержавеющей стали, 230 В (CUP HEATER FOR VISCOMETERS) 130-30 по каталогу OFITE.

Заказчик определил назначение термочашки в качестве инвентаря для спортивных игр на открытом воздухе.

Одна термочашка обойдется примерно в 79 000 грн.

Аукцион должен пройти 9 октября. Поставить чашки в Красноград до конца мая 2024 года.

«Укрбургаз» покупал идентичные термочашки в июне 2021 года. Тогда за 8 чашек заплатили 310,6 тысячи гривен. (1 чашка стоила 38,8 тыс. грн.).

Владельцем акционерного общества «Укргаздобыча» в лице филиала «Шебелинкагаздобыча» является государственная акционерная компания «Нафтогаз Украины».