Live
  • Чт 17.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🔴

Компания друга Ярославского попала в перечень международных спонсоров войны

Мир 18:06   17.08.2023
Ксения Кутовая
Компания друга Ярославского попала в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания продолжает работать в рф. В частности, предоставляет свои платформы для продаж товаров с вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.

Основатель Alibaba Джек Ма посещал Харьков в 2019 году по личному приглашению бизнесмена Александра Ярославского.

В 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий распределение Alibaba Group на 6 групп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica, 1688.com), Local Services Group (Amap, Ele). me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Каиньяо Smart Logistics, Digital Media и Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

На территории России наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО «Алибаба.КОМ (РУ)». Владельцем ООО «Алибаба.КОМ (РУ)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.КОМ(РУ)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн).

В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (контролируется россиянами) в период с 8 октября 2022 года по 2 По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba.

Следует заметить, что Alibaba прибегает и к цензуре украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляют.

Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически.

Читайте также: Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины – депутат

Автор: Ксения Кутовая
Популярно
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
17.08.2023, 09:27
Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ
Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ
17.08.2023, 07:57
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
17.08.2023, 09:59
Поезд из Харькова в Польшу временно отменили
Поезд из Харькова в Польшу временно отменили
17.08.2023, 13:18
Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
16.08.2023, 22:27
В Чугуеве микроавтобус снес мопед: мужчина и его 7-летний внук погибли
В Чугуеве микроавтобус снес мопед: мужчина и его 7-летний внук погибли
17.08.2023, 18:28

Новости по теме:

18:06
Компания друга Ярославского попала в перечень международных спонсоров войны
16:59
«Харьковводоканал» подготовил к зиме более 480 домов в Индустриальном районе
16:33
2-летний мальчик потерялся в Харькове на детской площадке
15:22
В центре Харькова «накрыли» мошеннический call-центр (видео)
14:48
В Харькове уже переложили более 130 км теплосетей – Терехов

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Компания друга Ярославского попала в перечень международных спонсоров войны»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 18:06;

    • Корреспондент Ксения Кутовая в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания продолжает работать в рф. В частности, предоставляет свои платформы для продаж товаров с вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.".