Live
  • Чт 17.08.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🔴

Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Світ 18:06   17.08.2023
Ксения Кутовая
Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія продовжує працювати в рф. Зокрема, надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.

Засновник Alibaba Джек Ма відвідував Харків у 2019 році на особисте запрошення бізнесмена Олександра Ярославського.

У 2023 році компанія оголосила план реструктуризації, що передбачає розподіл Alibaba Group на 6 груп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com), Local Services Group (Amap, Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

 

На території росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)».  Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd . Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

 

У квітні 2023-го агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіяними) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

 

Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються.

 

Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно.

Читайте також: Ярославський отримує гроші з бюджету Харківщини – депутатка

Автор: Ксения Кутовая
Популярно
У Чугуєві мікроавтобус зніс мопед: чоловік та його 7-річний онук загинули
У Чугуєві мікроавтобус зніс мопед: чоловік та його 7-річний онук загинули
17.08.2023, 18:28
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
16.08.2023, 16:12
Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
17.08.2023, 18:06
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
16.08.2023, 10:38
Понад 50 проектів впровадить ЮНІСЕФ у шести громадах Харківщини
Понад 50 проектів впровадить ЮНІСЕФ у шести громадах Харківщини
17.08.2023, 17:29
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
15.08.2023, 12:41

Новини за темою:

18:06
Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
16:59
«Харківводоканал» підготував до зими 480 будинків в Індустріальному районі
16:33
2-річний хлопчик загубився у Харкові на дитячому майданчику
15:22
У центрі Харкова «накрили» шахрайський call-центр (відео)
14:48
У Харкові вже переклали понад 130 км тепломереж – Терехов

  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Компанія друга Ярославського потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 18:06;

    • Кореспондент Ксения Кутовая у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія продовжує працювати в рф. Зокрема, надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.".