Live

СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном

Україна 21:53   15.12.2025
Оксана Якушко
СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном

СБУ влаштувала морську «бавовну» в порту Новоросійська: вразила підводним дроном «Sub Sea Baby» підводний човен РФ класу 636.3 «Варшав’янка» (за класифікацією НАТО — Kilo).

Унаслідок епічного вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими росіяни завдають ударів по території України.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько $400 млн. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. Побудувати нову таку субмарину росіянам коштуватиме вже $500 млн – через міжнародні санкції.

Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів «Sea Baby», які вигнали російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Відео: СБУ

Читайте також: Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували

Автор: Оксана Якушко
Популярно
СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном
СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном
15.12.2025, 21:53
Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото)
Комунальники прикрасили двори до Різдва в одному з районів Харкова (фото)
15.12.2025, 19:25
До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області
До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області
15.12.2025, 20:09
Підприємця в Харкові оштрафували на 119 тис грн за нелегальну торгівлю вейпами
Підприємця в Харкові оштрафували на 119 тис грн за нелегальну торгівлю вейпами
15.12.2025, 19:07
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували
15.12.2025, 17:44
Новини Харкова — головне 15 грудня: ціни на ялинки, удар по Дергачівщині
Новини Харкова — головне 15 грудня: ціни на ялинки, удар по Дергачівщині
15.12.2025, 22:10

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 21:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ влаштувала морську «бавовну» в порту Новоросійська: вразила підводним дроном «Sub Sea Baby» підводний човен РФ класу 636.3 «Варшав’янка» (за класифікацією НАТО — Kilo).".