СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном

СБУ влаштувала морську «бавовну» в порту Новоросійська: вразила підводним дроном «Sub Sea Baby» підводний човен РФ класу 636.3 «Варшав’янка» (за класифікацією НАТО — Kilo).

Унаслідок епічного вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими росіяни завдають ударів по території України.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько $400 млн. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. Побудувати нову таку субмарину росіянам коштуватиме вже $500 млн – через міжнародні санкції.

Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів «Sea Baby», які вигнали російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Відео: СБУ