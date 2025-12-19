Пожар на территории предприятия в Харькове тушили 45 спасателей (фото)
Сообщения о возгорании на территории частного предприятия в Слободском районе спасатели получили сегодня, 19 декабря, в 07:10, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что горело помещение на площади около 250 кв. м.
В 08:12 пожар локализовали, в 11:30 — полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.
Гасили возгорание 45 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС. Причину пожара устанавливают.
Напомним, утром под Харьковом в огне погиб мужчина. Сообщения о возгорании в Рогане спасатели получили 19 декабря в 07:32, информировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Внутри дома горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины. Предварительно специалисты установили, что вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
