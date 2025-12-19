Live

Пожар на территории предприятия в Харькове тушили 45 спасателей (фото)

Происшествия 12:41   19.12.2025
Виктория Яковенко
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о возгорании на территории частного предприятия в Слободском районе спасатели получили сегодня, 19 декабря, в 07:10, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что горело помещение на площади около 250 кв. м.

В 08:12 пожар локализовали, в 11:30 — полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.

Гасили возгорание 45 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС. Причину пожара устанавливают.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, утром под Харьковом в огне погиб мужчина. Сообщения о возгорании в Рогане спасатели получили 19 декабря в 07:32, информировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Внутри дома горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины. Предварительно специалисты установили, что вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Автор: Виктория Яковенко
