Пожежу на території підприємства в Харкові гасили 45 рятувальників (фото)

Повідомлення про загоряння на території приватного підприємства у Слобідському районі рятувальники отримали сьогодні, 19 грудня, о 07:10, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що горіло приміщення на площі близько 250 кв. м.

О 08:12 пожежу локалізували, об 11:30 – повністю загасили. Загиблих і постраждалих немає.

Гасили загоряння 45 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС. Причину пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, вранці під Харковом у вогні загинув чоловік. Повідомлення про загоряння в Рогані рятувальники отримали 19 грудня о 07:32, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. Усередині будинку горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 69-річного чоловіка. Попередньо фахівці встановили, що ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.