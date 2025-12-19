Вранці під Харковом у вогні загинув чоловік: версія ДСНС, чому почалася пожежа

Повідомлення про загоряння в Рогані рятувальники отримали сьогодні, 19 грудня, о 07:32, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“На місце виїхали три оперативні відділення ДСНС. На момент прибуття рятувальників усередині будинку горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 69-річного чоловіка”, – пишуть рятувальники.

Вже о 08:37 вогонь локалізували, а о 09:54 повністю ліквідували. Попередньо фахівці встановили, що ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.