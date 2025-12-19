Утром под Харьковом в огне погиб мужчина – версия ГСЧС, почему начался пожар
Сообщение о возгорании в Рогани спасатели получили в сегодня, 19 декабря, в 07:32, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«На место выехали три оперативных отделения ГСЧС. К моменту прибытия спасателей внутри дома горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины», – пишут спасатели.
Уже в 08:37 огонь локализировали, а в 09:54 – полностью ликвидировали. Предварительно, специалисты установили, что вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
