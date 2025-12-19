Смертельна аварія сталася на Харківщині: загинув пішохід, шукають свідків
ДТП, внаслідок якої загинув пішохід, сталася 19 грудня близько 06:40, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, водій легковика Renault Logan, рухаючись по Полтавському шосе зі сторони Харкова у напрямку селища Коротич, допустив наїзд на пішохода.
«Чоловік перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм внаслідок ДТП 61-річний пішохід загинув на місці події», – зазначили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Свідків та очевидців аварії просять звертатися до слідчого за телефоном +380661458578 або на лінію «102».
Нагадаємо, смертельна аварія сталася 16 грудня в Індустріальному районі Харкова, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Водій автомобіля Nissan рухався кільцевою дорогою в напрямку вулиці Роганської та збив пішохода. 47-річна жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП жінка загинула. Водія вже затримали.
