Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии продлили льготы по местным налогам.

От уплаты местных налогов и сборов для физических, юридических лиц и предпринимателей продлили до 31 марта 2026 года.

«Мы сохраняем льготы на первый квартал следующего года. Сегодня мы единственный город в Украине, который это делает. Для нас очень важно, чтобы бизнес оставался в Харькове, чтобы предприниматели направляли сэкономленные средства на сохранение и создание новых рабочих мест, на развитие», — отметил городской голова Игорь Терехов.

Напомним, с 1 апреля 2024 года решением горсовета для физических, юридических лиц и предпринимателей было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц составляет 0% от их нормативной денежной оценки.

Также ставка налога на недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся в собственности юридических лиц) была установлена на уровне 0%. Кроме того, плательщикам единого налога 4-й группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.