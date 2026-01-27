Live

Ми працювали всю ніч – Терехов повідомив, що 40% абонентів Харкова без світла

Записано 11:33   27.01.2026
Оксана Горун
Про ситуацію в Харкові вранці 27 січня після тяжкого удару по об’єкту енергетики напередодні в етері нацмарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

Дійсно ситуація дуже важка, бо ворог вчора завдав дуже серйозного удару по енергетичному об’єкту. Було влучання трьох ракет. Як наслідок було певне знеструмлення. Крім цього, постраждали житлові будинки, ліцеї, дитячий садочок. Ми працювали всю ніч для того, щоб зберегти теплопостачання в оселях харків’ян, щоб було водопостачання. Так, дуже важко, бо енергетична система не витримала. Була певна напруга. Були також і пожежі, тому що було навантаження на електромережі”, — пояснив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Відновлювальні роботи на місці “прильотів”, за словами мера, тривали всю ніч. Також закривали вікна та контури постраждалих від вибухової хвилі будинків – адже на вулиці мороз. Терехов подякував комунальникам, енергетикам та волонтерам за роботу, зазначивши, що вони роблять “неймовірні речі”.

“Сьогодні теж є графіки відключення, дуже суттєві графіки відключення. І аварійні, і планові. На теперішній час приблизно 40% абонентів по місту Харкову – в них немає електропостачання. Ми працюємо з обленерго – на постійному зв’язку. Так, дуже велике навантаження. Але це стосується не тільки міста Харкова, а це стосується всієї України, бо катастрофічно, не вистачає енергетики, і ми це чудово розуміємо”, – відзначив Харківський міський голова.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові з 19:17. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару – росіяни атакували енергооб’єкт. В Індустріальному районі одне з влучань припало по будівлі ліцею, там виникла пожежа, також пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Відомо про двох постраждалих. За даними облпрокуратури, поранення отримав охоронець ліцею, ще одна працівниця зазнала гострого стресу. У метрополітені повідомили, що був припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту. Станом на ранок 27 січня транспорт у місті працює. Спікер АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко поінформував, що наслідки вчорашніх обстрілів системи електропостачання вже повністю відновили.

Автор: Оксана Горун
