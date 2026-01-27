Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
О ситуации в Харькове утром 27 января после тяжелого удара по объекту энергетики накануне в эфире нацмарафона рассказал городской голова Игорь Терехов.
«Действительно ситуация очень тяжелая, потому что враг вчера нанес очень серьезный удар по энергетическому объекту. Было попадание трех ракет. Как следствие было определенное обесточивание. Кроме этого, пострадали жилые дома, лицеи, детский сад. Мы работали всю ночь для того, чтобы сохранить теплоснабжение в домах харьковчан, чтобы было водоснабжение. Да, очень тяжело, потому что энергетическая система не выдержала. Было определенное напряжение. Были также и пожары, потому что было напряжение на электросети», — пояснил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Восстановительные работы на месте «прилетов», по словам мэра, продолжались всю ночь. Также закрывали окна и контуры пострадавших от взрывной волны домов — ведь на улице мороз. Терехов поблагодарил коммунальщиков, энергетиков и волонтеров за работу, отметив, что они совершают «невероятные вещи».
Читайте также: Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
«Сегодня тоже есть графики отключения, очень существенные графики отключения. И аварийные, и плановые. В настоящее время около 40% абонентов по городу Харькову — у них нет электроснабжения. Мы работаем с облэнерго – на постоянной связи. Да, очень большая нагрузка. Но это касается не только города Харькова, а это касается всей Украины, потому что катастрофически не хватает энергетики, и мы это прекрасно понимаем», — отметил харьковский городской голова.
Напомним, взрывы гремели в Харькове с 19:17. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару — россияне атаковали энергообъект. В Индустриальном районе одно из попаданий пришлось по зданию лицея, там возник пожар, также повреждены 16 многоэтажных домов. Известно о двоих пострадавших. По данным облпрокуратуры, ранения получил охранник лицея, еще одна работница — острый стресс. В метрополитене сообщили, что было приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта. По состоянию на утро 27 января транспорт в городе работает. Спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко проинформировал, что последствия вчерашних обстрелов системы электроснабжения уже полностью восстановили.
