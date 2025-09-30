Live
“Це дуже важкий шлях”: Терехов про складну ситуацію зі світлом у Харкові

Записано 11:51   30.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив, якою є ситуація з електропостачанням у місті після ворожих обстрілів.

Наразі всі райони Харкова – зі світлом. Проте, зазначив міський голова, енергетики заживили абонентів за тимчасовою схемою.

“Ми допомагали їм для того, щоб можливо було підключити всі райони міста Харкова. Але вони працюють і досі для того, щоб відновити стале енергопостачання. Це дуже важкий шлях, але вони проходять його”, – зазначив Терехов.

Також він нагадав, що після ворожих обстрілів відновлюють не лише електропостачання, а й будинки. Так до виконання запланованого (відремонтувати за 2025 рік 200 будинків) залишилося реконструювати ще 50 багатоповерхівок. Міський голова наголосив: могли б і більше, але обмежені у бюджеті.

Звісно, коштів не вистачає. Якщо б у нас була можливість доступу до великих коштів, то ми б працювали на всіх будинках, які, на жаль, зазнали ушкоджень. Тобто, звісно, коштів не вистачає. Так, сьогодні ми маємо підтримку з боку уряду як субвенцію до міського бюджету. Крім цього, ми залучаємо різні фонди, співпрацюємо з фондами, фінансовими інституціями для того, щоб залучити кошти для відбудови в тому числі. Хочу сказати, що якщо взяти збитки, то вони складають практично 10 мільярдів євро. І, як ви розумієте, неможливо сьогодні за рахунок міського бюджету чи в цілому України все це зробити. Тобто, ми потребуємо сьогодні багатовекторного фінансування і над цим потрібно працювати, щоб знаходити ці кошти, використовувати їх і для відбудови, і для відбудови інфраструктури міста Харкова. Це дуже важливо”, – додав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що електрику повернули всім харків’янам, що залишилися без струму, в результаті масованого удару «Шахедів». Атака, що сталася увечері 23 вересня, відключила від мережі 80 тисяч абонентів. Під ударами знаходилися трансформаторні  підстанції, зазначав мер Ігор Терехов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
