Харків’янам пропонують безкоштовно вакцинувати чотирилапих

Фахівці нагадали, що господарі мають щороку вакцинувати кішок та собак від сказу й інших хвороб, які небезпечні для людей та тварин.

За даними ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, зробити щеплення у жовтні можна буде за такими адресами:

Основ’янський і Слобідський райони:

вул.Міцкевича – з 9:00 до 11:00 4 жовтня;

вул. Михайла Вербицького – з 9:00 до 11:00 11 жовтня;

вул.Шопена – з 9:00 до 11:00 18 жовтня;

вул. Павла Шубинського – з 9:00 до 11:00 25 жовтня;

Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №2 (вул. Миколи Кравченка, 19) – з 8:00 до 20:00 щодня.

Індустріальний і Немишлянський райони:

вул. Юність (перехрестя вул. Зубарєва) – з 14:00 до 15:00 1 жовтня;

вул. Танкова (перехрестя пр. Тракторобудівників) – з 16:00 до 17:00 2 жовтня;

вул. Механізаторів (зупинка автобуса №224) – з 14:00 до 15:00 3 жовтня;

вул. Єдності (перехрестя пров. Капусник) – з 14:00 до 15:00 8 жовтня;

вул. Сьомої Гвардійської Армії – з 16:00 до 17:00 9 жовтня;

вул. Молодіжна (перехрестя вул. Архітектора Альошина) – з 14:00 до 15:00 10 жовтня;

проїзд Хорватський – з 14:00 до 15:00 15 жовтня;

вул. Олександра Гурова – з 16:00 до 17:00 16 жовтня;

вул. Роганська (перехрестя бул. Івана Каркача) – з 14:00 до 15:00 17 жовтня;

Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №3 (вул. Брюссельська, 1) – з 9:00 до 14:00 пн-пт.

Київський, Шевченківський і Салтівський райони:

вул. Трудова – з 14:00 до 16:00 1 жовтня;

вул. Карякінська – з 14:00 до 16:00 3 жовтня;

пров. Челебіївський – з 13:00 до 15:00 7 жовтня;

вул. Автотракторна – з 11:00 до 13:00 7 жовтня;

вул. Семиградська – з 14:00 до 16:00 9 жовтня;

вул. Очаківська – з 11:00 до 13:00 14 жовтня;

вул. Джанкойська – з 13:00 до 15:00 15 жовтня;

вул. Доброчинців – з 11:00 до 13:00 22 жовтня;

Державна лікарня ветеринарної медицини м. Харкова №4 (вул. Максима Рильського, 1) – з 10:00 до 16:00 пн-пт.

“У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години власники тварин можуть звернутися до будь-якої дільничної ветеринарної лікарні. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Вартість довідки про щеплення з 1 січня 2025 року становить 11 грн 05 копійок“, – передають у пресслужбі мерії.