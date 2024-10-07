Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 в Харкові: цифри

На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 823 жителів. Шпиталізованих не було.

Захворюваність на COVID-19 продовжує знижуватись у Харкові. За тиждень із 26 вересня по 2 жовтня у місті захворіли 97 людей, для порівняння – з 19 по 25 серпня було 104 лабораторно підтверджених випадків, повідомили у Харківській міськраді.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали в мерії.