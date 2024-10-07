Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 в Харкові: цифри
На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 823 жителів. Шпиталізованих не було.
Захворюваність на COVID-19 продовжує знижуватись у Харкові. За тиждень із 26 вересня по 2 жовтня у місті захворіли 97 людей, для порівняння – з 19 по 25 серпня було 104 лабораторно підтверджених випадків, повідомили у Харківській міськраді.
«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: covid-19, вакцина, грипп, заболеваемость, міськрада, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 823 жителів. Шпиталізованих не було.".