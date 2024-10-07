Б’ють по цивільних: росіяни застосовують хімічну зброю на Харківщині

Про використання РФ хімічної зброї на Харківщині розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

На територіях, де ведуться активні бойові дії, ворог використовує будь-які види зброї. При цьому росіяни нерідко залучають і ту, що заборонена міжнародним правом та конвенціями. Відповідаючи на запитання ведучої нацмарафону щодо застосування ворогом хімічної зброї проти цивільних у Харківській області, начальник ХОВА підтвердив такі факти.

“Приміром, є три населені пункти на Куп’янському напрямку, де вже ведуться активні бойові дії. Там знаходяться кілька десятків людей, які відмовляються виїжджати. Звичайно, вони страждають від цих атак. Щодо населених пунктів углиб наших територій, на щастя, ми таких випадків не фіксували, однак маємо бути готовими до всього”, – сказав Синєгубов.

Крім того, окупанти все частіше застосовують проти цивільних FPV-дрони.

“Ворог більш цинічний, він б’є по зупинках, де знаходяться виключно громадянські люди, діти й такий приклад ми мали вчора по місту Куп’янську. Кілька людей внаслідок влучення такого FPV-дрону були травмовані. Харківщина під таким обстрілом постійно. Північ – Богодухівський район, Харківський район, Ізюмський напрямок. Тобто такі факти ми маємо постійно. Також КАБи били по прикордонню нашої території на півночі, тих територіях, де ведуться активні бойові дії, по цивільній інфраструктурі – ворог намагається зруйнувати транспортну інфраструктуру, мостові переправи”, – додав начальник ХОВА.