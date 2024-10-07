У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
Внаслідок нічних обстрілів регіону постраждали четверо людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Близько 03:00 окупанти обстріляли із РСЗВ село Митрофанівка Куп’янського району. Поранено 73-річну жінку, зараз вона перебуває в лікарні. А за пів години, о 03:30, росіяни вдарили по Золочеву – пошкоджено трактор та авто.
Раніше ворог випустив по Харкову та передмістю КАБи. У Черкаській Лозовій внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
“Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка та 16-річний чоловік. У неповнолітнього – гостра реакція на стрес. Також приватні домоволодіння отримали пошкодження у селищі Мала Данилівка. На щастя, без постраждалих”, – зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 10:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічних обстрілів регіону постраждали четверо людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. ".