Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:29   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)

Внаслідок нічних обстрілів регіону постраждали четверо людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. 

Близько 03:00 окупанти обстріляли із РСЗВ село Митрофанівка Куп’янського району. Поранено 73-річну жінку, зараз вона перебуває в лікарні. А за пів години, о 03:30, росіяни вдарили по Золочеву – пошкоджено трактор та авто.

Раніше ворог випустив по Харкову та передмістю КАБи. У Черкаській Лозовій внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

“Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка та 16-річний чоловік. У неповнолітнього – гостра реакція на стрес. Також приватні домоволодіння отримали пошкодження у селищі Мала Данилівка. На щастя, без постраждалих”, – зазначили правоохоронці.

Читайте також: Семеро поранених та один загиблий – результати ворожих обстрілів Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
07.10.2024, 10:29
РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ
РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ
07.10.2024, 11:02
Воюють без води, їжі, ліків, теплих речей: ЗСУ про військових РФ на Харківщині
Воюють без води, їжі, ліків, теплих речей: ЗСУ про військових РФ на Харківщині
07.10.2024, 10:45
Радянськими “Дракарісами” випалюють ЗСУ окупантів на Харківщині
Радянськими “Дракарісами” випалюють ЗСУ окупантів на Харківщині
07.10.2024, 10:09
Новини Харкова — головне за 7.10: удар КАБом, на Харків не ходять електрички
Новини Харкова — головне за 7.10: удар КАБом, на Харків не ходять електрички
07.10.2024, 11:06

Новини за темою:

08:51
Семеро поранених та один загиблий – результати ворожих обстрілів Харківщини
15:24
Загиблий і троє поранених: з’явилися фото наслідків ударів по Харківщині 6.10
08:41
“Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов
09:00
Двоє чоловіків загинули, один – постраждав: Синєгубов про обстріли Харківщини
07:49
Харківщина у вогні: за добу – понад пів сотні пожеж в природних екосистемах

Ви читали новину: «У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічних обстрілів регіону постраждали четверо людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. ".