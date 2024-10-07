Семеро поранених та один загиблий – результати ворожих обстрілів Харківщини

У ранковому зведенні 7 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Внаслідок ударів РФ загинула одна людина, ще сім – поранені.

О 00:03 ЗС РФ вдарили по Харкову, спалахнула трава та дерева на площі 1 га. А вже о 03:00 ворог обстріляв Куп’янський район – там поранено 73-річну жінку.

Напередодні вранці внаслідок удару FPV-дрона по селу Першотравневе Ізюмського району загинув 57-річний чоловік. Крім того, протягом доби РФ била і по Куп’янському району.

“08:30, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років. 13:25, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 кв. Постраждав 54-річний чоловік. 13:47, Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарська споруда”, – написав Синєгубов.

Троє постраждалих, у тому числі 16-річний хлопець, за добу в Харківському районі – вночі по Черкаській Лозовій окупанти вдарили КАБом.