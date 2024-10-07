Семеро раненых и один погибший – результаты вражеских обстрелов Харьковщины
В утренней сводке 7 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины. В результате ударов РФ погиб один человек, еще семь – ранены.
В 00:03 ВС РФ ударили по Харькову, загорелась трава и деревья на площади 1 га. А уже в 03:00 враг обстрелял Купянский район – там ранена 73-летняя женщина.
Накануне утром вследствие удара FPV-дрона по селу Первомайское Изюмского района погиб 57-летний мужчина. Кроме того, в течение суток РФ била и по Купянскому району.
«08:30, Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара БПЛА пострадали мужчины 40 и 68 лет. 13:25, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела кровля частного дома на площади 150 м кв. Пострадал 54-летний мужчина. 13:47, Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка», – написал Синегубов.
Трое пострадавших, в том числе и 16-летний парень, за сутки в Харьковском районе – ночью на Черкасскую Лозовую оккупанты сбросили КАБ.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 7 октября: КАБы попали по пригороду и лесопарку
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: зведення, обстрелы, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семеро раненых и один погибший – результаты вражеских обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 7 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины. В результате ударов РФ погиб один человек, еще семь – ранены.".