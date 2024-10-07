Семеро раненых и один погибший – результаты вражеских обстрелов Харьковщины

В утренней сводке 7 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины. В результате ударов РФ погиб один человек, еще семь – ранены.

В 00:03 ВС РФ ударили по Харькову, загорелась трава и деревья на площади 1 га. А уже в 03:00 враг обстрелял Купянский район – там ранена 73-летняя женщина.

Накануне утром вследствие удара FPV-дрона по селу Первомайское Изюмского района погиб 57-летний мужчина. Кроме того, в течение суток РФ била и по Купянскому району.

«08:30, Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара БПЛА пострадали мужчины 40 и 68 лет. 13:25, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела кровля частного дома на площади 150 м кв. Пострадал 54-летний мужчина. 13:47, Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка», – написал Синегубов.

Трое пострадавших, в том числе и 16-летний парень, за сутки в Харьковском районе – ночью на Черкасскую Лозовую оккупанты сбросили КАБ.