Новости Харькова — главное за 7 октября: КАБы попали по пригороду и лесопарку

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00:31

Синегубов: Три человека пострадали от удара КАБами по пригороду Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов ночью с 6 на 7 октября сообщил, что российские авиабомбы ударили по центральному району Харькова, а также — по Черкасской Лозовой.

«Около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет. В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно пострадали три человека. На месте работают экстренные службы», — сообщил Синегубов.

Глава Малоданиловской громады, в состав которой входит и Черкасская Лозовая, Александр Гололобов проинформировал, что в одном из населенных пунктов громады разрушены и повреждены жилые дома, в другом — повреждены железнодорожные пути и жилые дома. Кроме того, пострадала линия электропередач. Позже Гололобов уточнил: первой электрички «Прудянка — Харьков» утром, вероятно, не будет. При этом он сослался на данные руководства железной дороги.

Воздушная тревога по состоянию на 00:31 в Харьковской области продолжается. Над регионом фиксируют российские «шахеды».