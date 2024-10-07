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Новости Харькова — главное за 7 октября: КАБы попали по пригороду и лесопарку

Происшествия 00:31   07.10.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 7 октября: КАБы попали по пригороду и лесопарку Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:31

Синегубов: Три человека пострадали от удара КАБами по пригороду Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов ночью с 6 на 7 октября сообщил, что российские авиабомбы ударили по центральному району Харькова, а также — по Черкасской Лозовой.

«Около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет. В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно пострадали три человека. На месте работают экстренные службы», — сообщил Синегубов.

Глава Малоданиловской громады, в состав которой входит и Черкасская Лозовая, Александр Гололобов проинформировал, что в одном из населенных пунктов громады разрушены и повреждены жилые дома, в другом — повреждены железнодорожные пути и жилые дома. Кроме того, пострадала линия электропередач. Позже Гололобов уточнил: первой электрички «Прудянка — Харьков» утром, вероятно, не будет. При этом он сослался на данные руководства железной дороги.

Воздушная тревога по состоянию на 00:31 в Харьковской области продолжается. Над регионом фиксируют российские «шахеды».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 00:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".