Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)

Около 23:15 враг ударил по Малоданиловской громаде КАБами, «прилетело» по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке. Известно о трех пострадавших.

В селе Черкасская Лозовая авиабомба упала на дом, пострадали трое людей, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Кроме того, повреждены и другие дома, которые находились недалеко от эпицентра удара.

Второй КАБ «прилетел» по малой Даниловке.

«В Малой Даниловке повреждено с десяток жилых домов. Разрушены элементы железной дороги, обслуживающей только пригородные пассажирские перевозки. Повреждена линия электропередач», – уточнил Гололобов.