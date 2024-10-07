Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)
Фото: Александр Гололобов/Телеграм
Около 23:15 враг ударил по Малоданиловской громаде КАБами, «прилетело» по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке. Известно о трех пострадавших.
В селе Черкасская Лозовая авиабомба упала на дом, пострадали трое людей, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Кроме того, повреждены и другие дома, которые находились недалеко от эпицентра удара.
Второй КАБ «прилетел» по малой Даниловке.
«В Малой Даниловке повреждено с десяток жилых домов. Разрушены элементы железной дороги, обслуживающей только пригородные пассажирские перевозки. Повреждена линия электропередач», – уточнил Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: малоданиловская громада, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 07:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:15 враг ударил по Малоданиловской громаде КАБами, «прилетело» по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке. Известно о трех пострадавших".