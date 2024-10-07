Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)

Происшествия 07:02   07.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото) Фото: Александр Гололобов/Телеграм

Около 23:15 враг ударил по Малоданиловской громаде КАБами, «прилетело» по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке. Известно о трех пострадавших. 

В селе Черкасская Лозовая авиабомба упала на дом, пострадали трое людей, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Кроме того, повреждены и другие дома, которые находились недалеко от эпицентра удара. 

"Прилет" по Малоданиловской громаде, 06.10
Фото: Александр Гололобов/Телеграм

Второй КАБ «прилетел» по малой Даниловке. 

«В Малой Даниловке повреждено с десяток жилых домов. Разрушены элементы железной дороги, обслуживающей только пригородные пассажирские перевозки. Повреждена линия электропередач», – уточнил Гололобов.

"Прилет" по Малоданиловской громаде, 06.10
Фото: Александр Гололобов/Телеграм

Читайте также: Синегубов: Три человека пострадали от удара КАБами по пригороду Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)
07.10.2024, 07:02
Новости Харькова — главное за 7 октября: КАБы попали по пригороду и лесопарку
Новости Харькова — главное за 7 октября: КАБы попали по пригороду и лесопарку
07.10.2024, 08:11
Взрывы прогремели в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы прогремели в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
06.10.2024, 23:35
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
06.10.2024, 16:01
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
06.10.2024, 20:30
Генштаб: за сутки оккупанты пытались наступать на Харковщине 18 раз
Генштаб: за сутки оккупанты пытались наступать на Харковщине 18 раз
07.10.2024, 08:22

Новости по теме:


Вы читали новость: «Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:15 враг ударил по Малоданиловской громаде КАБами, «прилетело» по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке. Известно о трех пострадавших".