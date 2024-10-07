Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
Близько 23:15 ворог обстріляв Малоданилівську громаду КАБами, «прилетіло» по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці. Внаслідок удару по передмістю відомо про трьох постраждалих.
У селі Черкаська Лозова авіабомба впала на будинок, постраждали троє людей, повідомив голова Малоданилівскої громади Олександр Гололобов. Крім того, пошкоджені й інші будинки, що знаходились неподалік епіцентру удару.
Другий КАБ «прилетів» по Малій Данилівці.
“У Малій Данилівці пошкоджено з десяток житлових будинків. Зруйновано елементи залізниці, яка обслуговує лише приміські пасажирські перевезення. Пошкоджено лінію електропередач”, – уточнив Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 07:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:15 ворог обстріляв Малоданилівську громаду КАБами, «прилетіло» по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці. Внаслідок удару по передмістю відомо про трьох постраждалих. ".