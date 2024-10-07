Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)

Події 07:02   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото) Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Близько 23:15 ворог обстріляв Малоданилівську громаду КАБами, «прилетіло» по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці. Внаслідок удару по передмістю відомо про трьох постраждалих. 

У селі Черкаська Лозова авіабомба впала на будинок, постраждали троє людей, повідомив голова Малоданилівскої громади Олександр Гололобов. Крім того, пошкоджені й інші будинки, що знаходились неподалік епіцентру удару. 

"Приліт" по Малоданілівській громаді, 06.10
Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Другий КАБ «прилетів» по Малій Данилівці. 

“У Малій Данилівці пошкоджено з десяток житлових будинків. Зруйновано елементи залізниці, яка обслуговує лише приміські пасажирські перевезення. Пошкоджено лінію електропередач”, – уточнив Гололобов.

"Приліт" по Малоданілівській громаді, 06.10
Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Читайте також: Синєгубов: Три людини постраждали від удару КАБами по передмістю Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів
Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів
07.10.2024, 08:22
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 22:06
Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)
Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)
07.10.2024, 07:02
У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки
У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки
07.10.2024, 07:27

Новини за темою:


Ви читали новину: «Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 07:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:15 ворог обстріляв Малоданилівську громаду КАБами, «прилетіло» по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці. Внаслідок удару по передмістю відомо про трьох постраждалих. ".