Синєгубов: Троє людей постраждали від удару КАБами по передмістю Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вночі з 6 на 7 жовтня повідомив, що російські авіабомби вдарили по центральному району Харкова, а також – по Черкаській Лозовій.

“Близько 23:10 зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає. О 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, постраждали три людини. На місці працюють екстрені служби“, – повідомив Синєгубов.

Голова Малоданилівської громади, до складу якої входить і Черкаська Лозова, Олександр Гололобов поінформував, що в одному з населених пунктів громади зруйновані та пошкоджені житлові будинки, в іншому – пошкоджені залізничні колії та житлові будинки. Крім того, постраждала лінія електропередач.

Нагадаємо, у Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунали вибухи. Атакували КАБами. “Прильоти” припали по лісосмузі в межах міста, повідомив мер Ігор Терехов.