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Синегубов: Три человека пострадали от удара КАБами по пригороду Харькова

Происшествия 00:17   07.10.2024
Оксана Горун
Синегубов: Три человека пострадали от удара КАБами по пригороду Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов ночью с 6 на 7 октября сообщил, что российские авиабомбы ударили по центральному району Харькова, а также — по Черкасской Лозовой.

«Около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет. В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно пострадали три человека. На месте работают экстренные службы», — сообщил Синегубов.

Глава Малоданиловской громады, в состав которой входит и Черкасская Лозовая, Александр Гололобов проинформировал, что в одном из населенных пунктов громады разрушены и повреждены жилые дома, в другом — повреждены железнодорожные пути и жилые дома. Кроме того, пострадала линия электропередач.

Напомним, в Харькове около 23:10 6 октября раздались взрывы. Атаковали КАБами. «Прилеты» пришлись по лесополосе в черте города, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 00:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов ночью с 6 на 7 октября сообщил, что российские авиабомбы ударили по центральному району Харькова, а также — по Черкасской Лозовой".