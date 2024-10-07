Синегубов: Три человека пострадали от удара КАБами по пригороду Харькова
Начальник ХОВА Олег Синегубов ночью с 6 на 7 октября сообщил, что российские авиабомбы ударили по центральному району Харькова, а также — по Черкасской Лозовой.
«Около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет. В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно пострадали три человека. На месте работают экстренные службы», — сообщил Синегубов.
Глава Малоданиловской громады, в состав которой входит и Черкасская Лозовая, Александр Гололобов проинформировал, что в одном из населенных пунктов громады разрушены и повреждены жилые дома, в другом — повреждены железнодорожные пути и жилые дома. Кроме того, пострадала линия электропередач.
Напомним, в Харькове около 23:10 6 октября раздались взрывы. Атаковали КАБами. «Прилеты» пришлись по лесополосе в черте города, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, гололобов, пострадавшие, прилеты, снегубов, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 00:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов ночью с 6 на 7 октября сообщил, что российские авиабомбы ударили по центральному району Харькова, а также — по Черкасской Лозовой".