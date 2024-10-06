Коваленко: ВС РФ существенно улучшили положение на Купянском направлении

Армия России постепенно, но уверенно продвигается к реке Оскол на Харьковщине. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил о событиях тут за неделю.

«Относительно Лимано-Купьянской оси, то за неделю российские оккупанты значительно улучшили свое положение по направлению к левому берегу реки Оскол. И они продолжают движение, преимущественно ориентируясь в направлении Колесниковки. Таким образом, возникает угроза того, что в ближайшее время россияне приложат максимум усилий к выходу на Колесниковку», — сообщил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

При этом, по словам аналитика, именно на этом участке фронта командование ВС РФ не ставит своим подчиненным каких-либо сроков и «не гонит их в спину».

«Они постепенно, пошагово, без какого-то кипиша устраивают это продвижение. При этом велика опасность того, что здесь россияне могут себе также позволить сколько угодно бронетанковых кулаков — колоннами. Почему? Потому что именно в составе группы войск «Запад» находится 1-я танковая армия. И именно эти подразделения, они наиболее укомплектованы штатно, лучше всего, бронетанковой компонентой, техникой, механизированной компонентой. Следовательно, опасность достаточно серьезна того, что россияне могут выйти на левый берег реки Оскол, поскольку они тогда получают возможность именно в северном направлении продолжать движение к Купянску-Узловому. Кроме всего прочего, постепенно формируя фланги, охватывая и создавая максимальную угрозу для дальнейшего наступления на Купянск. Так что в этом есть серьезная проблема», — подчеркнул Коваленко.

Он в который раз отметил, что «аппендикс», который россияне создали в районе Песчаного, стоило бы отрезать. Но раз этого не происходит, вероятно, Силам обороны чего-то не хватает на этом участке фронта.