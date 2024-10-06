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Коваленко: ЗС РФ суттєво покращили положення на Куп’янському напрямку

Події 21:42   06.10.2024
Оксана Горун
Коваленко: ЗС РФ суттєво покращили положення на Куп’янському напрямку Олександр Коваленко вважає, що “апендикс” на фронті в районі Піщаного давно треба відрізати. Фото: скриншот

Армія Росії поступово, але впевнено просувається до річки Оскіл на Харківщині. Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив про події тут за тиждень.

“Щодо Лимано-Куп’янської вісі, то тут за тиждень російські окупанти значно покращили своє положення в напрямку до лівого берега річки Оскіл. І вони продовжують рух, переважно орієнтуючись в напрямку на Колісниківку. Таким чином виникає загроза того, що найближчим часом росіяни докладуть максимум зусиль до виходу на Колісниківку”, – повідомив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

При цьому, за словами аналітика, саме на цій ділянці фронту командування ЗС РФ не ставить своїм підлеглим жодних термінів і “не жене їх у спину”.

“Вони поступово, покроково, без якогось кіпішу влаштовують це просування. При цьому є велика небезпека в тому, що тут росіяни можуть собі також дозволити скільки завгодно бронетанкових кулаків – колонами. Чому? Тому що саме в складі групи військ “Захід” знаходиться 1-ша танкова армія. І саме ці підрозділи, вони є найбільш укомплектованими штатно, найкраще бронетанковою компонентою, технікою, механізованою компонентою. Отже, небезпека досить серйозна. І з того, що росіяни можуть вийти на лівий берег річки Оскіл, оскільки вони тоді отримують можливість саме в північному напрямку продовжувати рух до Куп’янська-Вузлового. І окрім усього іншого, поступово формуючи фланги, охоплюючи та створюючи максимальну загрозу для подальшого наступу на Куп’янськ. Отже, в цьому є серйозна проблема, якщо її не вирішити”, – наголосив Коваленко.

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Він вкотре наголосив, що “апендикс”, який росіяни створили в районі Піщаного, варто було б відрізати. Але якщо цього не відбувається, ймовірно, Силам оборони чогось не вистачає на цій ділянці фронту.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 21:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія Росії поступово, але впевнено просувається до річки Оскіл на Харківщині. Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив про події тут за тиждень.".