На Харьков не будут курсировать электрички: какие маршруты отменили и почему

В результате вражеского обстрела в Малой Даниловке разрушены элементы железной дороги – из-за этого некоторые электропоезда сегодня не будут курсировать на Харьков.

Электрички временно не будут курсировать по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья, – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Пользоваться автобусами сегодня призвал и начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.