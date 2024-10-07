На Харьков не будут курсировать электрички: какие маршруты отменили и почему
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
В результате вражеского обстрела в Малой Даниловке разрушены элементы железной дороги – из-за этого некоторые электропоезда сегодня не будут курсировать на Харьков.
Электрички временно не будут курсировать по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья, – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Пользоваться автобусами сегодня призвал и начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрел, харьковщина, электрички;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела в Малой Даниловке разрушены элементы железной дороги – из-за этого некоторые электропоезда сегодня не будут курсировать на Харьков.".