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На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому

Суспільство 08:08   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому

Внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці зруйновано елементи залізниці – через це деякі електропоїзди сьогодні не курсуватимуть на Харків.

Електрички тимчасово не курсуватимуть маршрутом Харків – Дергачі – Слатино – Нова Козача, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Користуватися автобусами сьогодні закликав і начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці зруйновано елементи залізниці – через це деякі електропоїзди сьогодні не курсуватимуть на Харків.".