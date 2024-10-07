На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
Внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці зруйновано елементи залізниці – через це деякі електропоїзди сьогодні не курсуватимуть на Харків.
Електрички тимчасово не курсуватимуть маршрутом Харків – Дергачі – Слатино – Нова Козача, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Користуватися автобусами сьогодні закликав і начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: обстріл, харківщина, электрички;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці зруйновано елементи залізниці – через це деякі електропоїзди сьогодні не курсуватимуть на Харків.".