На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому

Внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці зруйновано елементи залізниці – через це деякі електропоїзди сьогодні не курсуватимуть на Харків.

Електрички тимчасово не курсуватимуть маршрутом Харків – Дергачі – Слатино – Нова Козача, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Користуватися автобусами сьогодні закликав і начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.