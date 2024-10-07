«Песчаное стало площадкой для продвижения РФ» — Коваленко о Купянщине

На Купянском направлении — проблема с риском выхода РФ к левому берегу Оскола, сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Для нас это серьезная проблема для дальнейшего продвижения россиян на Купянск-Узловой, Ковшаровку. Фактически Песчаное стало такой площадкой для продвижения российских оккупантов и ориентировочно их основное направление это, все же, Колесниковка и Глушковка. Потому что продвижение на Кругляковку, якобы оно происходит одновременно, параллельно с Колесниковкой, но именно обеспечение удара на Колесниковку для оккупантов будет происходить через рельеф на ландшафтной особенности в более благоприятных условиях», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Он подытожил: продвижение у врага сейчас есть.

«И это продвижение, кстати, хочу обратить внимание, еще и никак не перерезано, но начинает формировать себе фланги. То есть именно момент, тот шанс, когда можно было бы этот аппендикс перерезать, постепенно исчезает», — добавил Коваленко.

Читайте также: В ISW не подтверждают продвижение РФ в районе Кругляковки