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«Песчаное стало площадкой для продвижения РФ» — Коваленко о Купянщине

Общество 12:47   07.10.2024
Виктория Яковенко
«Песчаное стало площадкой для продвижения РФ» — Коваленко о Купянщине скриншот

На Купянском направлении — проблема с риском выхода РФ к левому берегу Оскола, сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Для нас это серьезная проблема для дальнейшего продвижения россиян на Купянск-Узловой, Ковшаровку. Фактически Песчаное стало такой площадкой для продвижения российских оккупантов и ориентировочно их основное направление это, все же, Колесниковка и Глушковка. Потому что продвижение на Кругляковку, якобы оно происходит одновременно, параллельно с Колесниковкой, но именно обеспечение удара на Колесниковку для оккупантов будет происходить через рельеф на ландшафтной особенности в более благоприятных условиях», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Он подытожил: продвижение у врага сейчас есть.

«И это продвижение, кстати, хочу обратить внимание, еще и никак не перерезано, но начинает формировать себе фланги. То есть именно момент, тот шанс, когда можно было бы этот аппендикс перерезать, постепенно исчезает», — добавил Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 12:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении — проблема с риском выхода РФ к левому берегу Оскола, сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".