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В ISW не подтверждают продвижение РФ в районе Кругляковки

Украина 07:27   07.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW не подтверждают продвижение РФ в районе Кругляковки

В утренней сводке 7 октября в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали успехи ВС РФ на Купянском направлении. В частности – продвижение оккупантов около Кругляковки.

На Харьковском направлении враг продолжает регулярно атаковать позиции ВСУ. 5 и 6 октября РФ пыталась атаковать на севере от Харькова – возле Липцев и Глубокого, а также – на северо-востоке – около Волчанска и Глубокого. Однако, по данным ISW, добиться каких-либо успехов враг так и не смог.

Накануне российские блоггеры заявили об успехах россиян не Купянском направлении. По их данным, РФ якобы продвинулась на северо-востоке от Купянска – около Глушковки и Кругляковки.

«ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений. Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, восточнее Купянска близ Кучеровки и Петропавловки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Колесниковки, Глушковки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Песчаного, Лозовой», – отметили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 7 октября в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали успехи ВС РФ на Купянском направлении. В частности – продвижение оккупантов около Кругляковки.".