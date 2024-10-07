Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки

Україна 07:27   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки

У ранковому зведенні 7 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували успіхи ЗС РФ на Куп’янському напрямку. Зокрема – просування окупантів біля Кругляківки.

На Харківському напрямку ворог продовжує регулярно атакувати позиції ЗСУ. 5 та 6 жовтня РФ намагалася атакувати на півночі від Харкова – біля Липців та Глибокого, а також – на північному сході – біля Вовчанська та Глибокого. Однак, за даними ISW, досягти якихось успіхів ворог так і не зміг.

Напередодні російські блогери заявили про успіхи росіян на Куп’янському напрямку. За їх даними, РФ нібито просунулась на північному сході від Куп’янська – біля Глушківки та Кругляківки.

“ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Кучерівки й Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Колісниківки, Глушківки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Піщаного, Лозової”, – зазначили аналітики.

Читайте також: Куп’янська громада повністю залишиться без дітей: у МВА спрогнозували, коли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів
Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів
07.10.2024, 08:22
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 22:06
Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)
Обстріл передмістя: зруйнована залізниця, будинки, троє постраждалих (фото)
07.10.2024, 07:02
У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки
У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки
07.10.2024, 07:27

Новини за темою:

07:46
РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW
07:08
ISW: РФ просунулась у Вовчанську, поблизу Липців СОУ провели успішну операцію
07:46
В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки
10:05
В ISW прокоментували просування РФ на півночі від Харкова
07:59
ISW: окупанти посилено штурмують Вовчанськ і просунулися у бік Харкова

Ви читали новину: «У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 7 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували успіхи ЗС РФ на Куп’янському напрямку. Зокрема – просування окупантів біля Кругляківки.".