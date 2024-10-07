У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки

У ранковому зведенні 7 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували успіхи ЗС РФ на Куп’янському напрямку. Зокрема – просування окупантів біля Кругляківки.

На Харківському напрямку ворог продовжує регулярно атакувати позиції ЗСУ. 5 та 6 жовтня РФ намагалася атакувати на півночі від Харкова – біля Липців та Глибокого, а також – на північному сході – біля Вовчанська та Глибокого. Однак, за даними ISW, досягти якихось успіхів ворог так і не зміг.

Напередодні російські блогери заявили про успіхи росіян на Куп’янському напрямку. За їх даними, РФ нібито просунулась на північному сході від Куп’янська – біля Глушківки та Кругляківки.

“ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Кучерівки й Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Колісниківки, Глушківки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Піщаного, Лозової”, – зазначили аналітики.