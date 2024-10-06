Куп’янська громада повністю залишиться без дітей: у МВА спрогнозували, коли
Начальник Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін 6 жовтня в етері нацмарафону повідомив, що з території прифронтової громади залишилося евакуювати одну дитину.
“Одна дитина залишається на території Куп’янської громади. 15 вересня була оголошена примусова евакуація дітей із їхніми родинами з правобережжя, в тому числі й Куп’янської громади. 158 дітей було на 15 вересня. На сьогодні залишається одна дитина. Ведемо активну роботу з батьками, щоб вивезти. Думаю, що завтра ми цей процес завершимо, й дітей не буде”, – сказав Беседін.
При цьому на території громади ще залишаються понад 6000 жителів. Як заявив начальник МВА, їх забезпечують усім необхідним, включно з харчовими продуктами, засобами гігієни та будматеріалами для консервації пошкодженого чи зруйнованого майна. 70-75% тих, хто відмовляється виїжджати, — люди похилого віку.
“Ми – демократична держава і при обов’язковій евакуації люди мають право відмовитися та залишитись на території громади. А ми будемо робити все можливе, щоб забезпечити всім необхідним“, – зазначив Беседін.
Ситуація в громаді тим часом, за оцінками МВА, стає дедалі складнішою з кожним днем. Зросла кількість FPV-дронів, які застосовує ворог по цивільних. Також постійно прилітають КАБи. У тому числі – бомби вагою півтори тонни. Такі, за словами Беседіна, знищують усе в радіусі кілометра.
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“Лівобережжя фактично вже знищено. Уся критична інфраструктура, цивільна інфраструктура, кожне підприємство, яке там було, воно, на жаль, знищене ворогом. І ми бачимо тактику, ми ж знаємо і ми розуміємо, що ворог не залишає нічого, крім випаленої землі“, – констатував начальник Куп’янської МВА.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Беседин, діти, евакуація, кабы, куп'янск, новини Харкова, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 19:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін 6 жовтня в етері нацмарафону повідомив, що з території прифронтової громади залишилося евакуювати одну дитину".