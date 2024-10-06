“Ми можемо дещо відвести в сторону КАБ” – “Хартія” про захист Харкова

Представник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади НГУ “Хартія” Володимир Дегтярьов 6 жовтня в етері нацмарафону розповів про активізацію ударів РФ по області, у тому числі із застосуванням КАБ.

“Якщо говорити про зброю та її кількість, то слід відзначити, що збільшилась останніми тижнями кількість обстрілів авіації, тактичної авіації, зокрема керованими авіабомбами по Харкову. Якщо в останні місяці, з початком Курської операції, сильно зменшилась кількість обстрілів і позицій військових, і, власне, харківської забудови та цивільної інфраструктури. Зараз вони повертаються. Вони використовують як С-200, С-300, “іскандери”, так і дуже активно використовують КАБи. І, на жаль, проти цього в нас ще нема… на це в нас нема відповіді. Ми можемо дещо відвести в сторону, збити з курсу КАБ. Проте, якщо мова йде про атаку цивільної інфраструктури, ясно, що це несе жертви, і ми бачимо, як щодня цей терор проти Харківської громади відбувається”, — сказав Дегтярьов.

Він констатував, що останнім часом захисники України відзначають зменшення кількості обстрілів із використанням ствольної артилерії та мінометів.

“Це може свідчити про те, що ми дійсно “винесли” їхні склади, які забезпечували угрупування “Північ”. Однак це може свідчити й про те, що вони проводять зараз накопичення, щоб завдати якогось удару”, – прокоментував речник “Хартії”.

За його оцінкою, минулої доби ворог на півночі від Харкова дещо активізувався, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Проте всі дії ЗС РФ ретельно відстежують і ламають плани окупантів.