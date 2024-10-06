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«Мы можем несколько отклонить в сторону КАБ» — «Хартия» о защите Харькова

Происшествия 13:09   06.10.2024
Оксана Горун
«Мы можем несколько отклонить в сторону КАБ» — «Хартия» о защите Харькова Скриншот

Представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев 6 октября в эфире нацмарафона рассказал об активизации ударов РФ по области, в том числе с применением КАБ.

«Если говорить об оружии и его количестве, то следует отметить, что увеличилось в последние недели количество обстрелов авиации, тактической авиации, в том числе управляемыми авиабомбами по Харькову. Если в последние месяцы, с началом Курской операции, сильно уменьшилось количество обстрелов и позиций военных, и, собственно, харьковской застройки и гражданской инфраструктуры. Сейчас они возвращаются. Используют как С-200, С-300, «искандеры», так и очень активно используют КАБы. И, к сожалению, против этого у нас нет… на это у нас нет ответа. Мы можем несколько увести в сторону, сбить с курса КАБ. Однако если речь идет об атаке на гражданскую инфраструктуру, ясно, что это несет жертвы, и мы видим, как каждый день этот террор против Харьковской громады происходит», — сказал Дегтярев.

Он констатировал, что в последнее время защитники Украины отмечают сокращение количества обстрелов с использованием ствольной артиллерии и минометов.

«Это может свидетельствовать о том, что мы действительно «вынесли» их склады, которые обеспечивали группировку «Север». Однако это может свидетельствовать и о том, что они проводят сейчас накопление, чтобы нанести какой-то удар», — прокомментировал спикер «Хартии».

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По его оценке, за прошедшие сутки враг на севере от Харькова несколько активизировался, если сравнивать с предыдущей неделей. Однако все действия ВС РФ тщательно отслеживают, и ломают планы оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 13:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев 6 октября в эфире нацмарафона рассказал об активизации ударов РФ по области, в том числе с применением КАБ".