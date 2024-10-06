Купянская громада полностью останется без детей: в ГВА спрогнозировали, когда

Начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин 6 октября в эфире нацмарафона сообщил, что с территории прифронтовой громады осталось эвакуировать одного ребенка.

«Один ребенок остается на территории Купянской громады. 15 сентября была объявлена ​​принудительная эвакуация детей с их семьями с правобережья (реки Оскол — Ред.), в том числе и Купянской громады. 158 детей было 15 сентября. На сегодняшний день остается один ребенок. Ведем активную работу с родителями, чтобы вывезти. Думаю, что завтра мы этот процесс завершим и детей не будет», — сказал Беседин.

При этом на территории громады все еще остаются более 6000 жителей. Как заявил начальник ГВА, их снабжают всем необходимым, включая продукты питания, средства гигиены и стройматериалы для консервации поврежденного или разрушенного имущества. 70-75% тех, кто отказывается выезжать, — люди пожилого возраста.

«Мы – демократическое государство, и при обязательной эвакуации люди имеют право отказаться и остаться на территории громады. Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить их всем необходимым», — отметил Беседин.

Ситуация в громаде тем временем, по оценкам ГВА, становится все более сложной с каждым днем. Возросло количество применяемых врагом FPV-дронов. Также постоянно прилетают КАБы. В том числе — бомбы весом в полторы тонны. Такие, по словам Беседина, уничтожают все в радиусе километра.

«Левобережье фактически уже уничтожено. Вся критическая инфраструктура, гражданская инфраструктура, каждое предприятие, которое там было, оно, к сожалению, уничтожено врагом. И мы видим тактику, мы же знаем и понимаем, что враг не оставляет ничего, кроме выжженной земли», — констатировал начальник Купянской ГВА.