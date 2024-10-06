Купянская громада полностью останется без детей: в ГВА спрогнозировали, когда
Начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин 6 октября в эфире нацмарафона сообщил, что с территории прифронтовой громады осталось эвакуировать одного ребенка.
«Один ребенок остается на территории Купянской громады. 15 сентября была объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями с правобережья (реки Оскол — Ред.), в том числе и Купянской громады. 158 детей было 15 сентября. На сегодняшний день остается один ребенок. Ведем активную работу с родителями, чтобы вывезти. Думаю, что завтра мы этот процесс завершим и детей не будет», — сказал Беседин.
При этом на территории громады все еще остаются более 6000 жителей. Как заявил начальник ГВА, их снабжают всем необходимым, включая продукты питания, средства гигиены и стройматериалы для консервации поврежденного или разрушенного имущества. 70-75% тех, кто отказывается выезжать, — люди пожилого возраста.
«Мы – демократическое государство, и при обязательной эвакуации люди имеют право отказаться и остаться на территории громады. Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить их всем необходимым», — отметил Беседин.
Ситуация в громаде тем временем, по оценкам ГВА, становится все более сложной с каждым днем. Возросло количество применяемых врагом FPV-дронов. Также постоянно прилетают КАБы. В том числе — бомбы весом в полторы тонны. Такие, по словам Беседина, уничтожают все в радиусе километра.
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«Левобережье фактически уже уничтожено. Вся критическая инфраструктура, гражданская инфраструктура, каждое предприятие, которое там было, оно, к сожалению, уничтожено врагом. И мы видим тактику, мы же знаем и понимаем, что враг не оставляет ничего, кроме выжженной земли», — констатировал начальник Купянской ГВА.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, діти, дети, кабы, купянск, новости Харькова, обстрелы, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 19:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин 6 октября в эфире нацмарафона сообщил, что с территории прифронтовой громады осталось эвакуировать одного ребенка".