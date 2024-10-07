«Піщане стало майданчиком для просування РФ» – Коваленко про Куп’янщину

На Куп’янському напрямку виникає проблема з ризиком виходу РФ до лівого берега Осколу, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Для нас це є серйозною проблемою для подальшого просування росіян на Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівку. Фактично Піщане стало таким майданчиком для просування російських окупантів і орієнтовно їх основний напрямок це, все ж таки, Колісниківка та Глушківка. Тому, що просування на Кругляківку, так нібито воно відбувається одночасно, паралельно з Колісниківкою, але саме забезпечення удару на Колісниківку для окупантів буде відбуватись через рельєф на ландшафтній особливості в більш сприятливих умовах», – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Він підбив підсумок: просування у ворога наразі є.

«І це просування, до речі, хочу звернути увагу, ще і ніяк не перерізано, але починає формувати собі фланги. Тобто саме момент, той шанс, коли можна було б цей апендикс перерізати, поступово він зникає», – додав Коваленко.

Читайте також: У ISW не підтверджують просування РФ у районі Кругляківки