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РФ ударила по Купянску: «прилет» по учебному заведению, есть пострадавшие

Происшествия 16:49   07.10.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по Купянску: «прилет» по учебному заведению, есть пострадавшие

7 октября около 16:00 армия РФ ударила по городу Купянск на Харьковщине. Попадание пришлось по учебному заведению.

По данным ХОВА, взрывное ранение получили 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.

Кроме этого, враг ударил по селу Куриловка, в результате попадания горит трава.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября около 16:00 армия РФ ударила по городу Купянск на Харьковщине. Попадание пришлось по учебному заведению.".