РФ ударила по Купянску: «прилет» по учебному заведению, есть пострадавшие
7 октября около 16:00 армия РФ ударила по городу Купянск на Харьковщине. Попадание пришлось по учебному заведению.
По данным ХОВА, взрывное ранение получили 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.
Кроме этого, враг ударил по селу Куриловка, в результате попадания горит трава.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, пострадали, прилет, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября около 16:00 армия РФ ударила по городу Купянск на Харьковщине. Попадание пришлось по учебному заведению.".