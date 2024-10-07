РФ ударила по Купянску: «прилет» по учебному заведению, есть пострадавшие

7 октября около 16:00 армия РФ ударила по городу Купянск на Харьковщине. Попадание пришлось по учебному заведению.

По данным ХОВА, взрывное ранение получили 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.

Кроме этого, враг ударил по селу Куриловка, в результате попадания горит трава.