РФ вдарила по Куп’янську: «приліт» по навчальному закладу, є постраждалі
7 жовтня близько 16:00 армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Влучання прийшлося по навчальному закладу.
За даними ХОВА, вибухове поранення отримали 35-річний чоловік та 57-річна жінка. Потерпілих шпиталізували.
Крім цього, ворог вдарив по селу Курилівка, внаслідок влучання горить трава.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 жовтня близько 16:00 армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Влучання прийшлося по навчальному закладу.".