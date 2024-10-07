РФ вдарила по Куп’янську: «приліт» по навчальному закладу, є постраждалі

7 жовтня близько 16:00 армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині. Влучання прийшлося по навчальному закладу.

За даними ХОВА, вибухове поранення отримали 35-річний чоловік та 57-річна жінка. Потерпілих шпиталізували.

Крім цього, ворог вдарив по селу Курилівка, внаслідок влучання горить трава.