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РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ

Україна 11:02   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ

У ранковому зведенні 7 жовтня в ОТУВ “Харків” повідомили, що на Харківському напрямку РФ все частіше запускає розвідувальні БПЛА і намагається мінувати наші території.

Вночі біля Лук’янців за допомогою БПЛА росіяни дистанційно мінували наші території, а також намагаються перегрупуватися в районі Тихого.

“У районі населеного пункту Глибоке противник основні зусилля зосередив на контролі повітряної обстановки з метою оповіщення особового складу про застосування БпЛА Силами оборони України. У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БПЛА, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1 по районах міста”, – повідомили у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 32 убитих, 46 поранених. Крім того, на Харківському напрямку окупанти втратили 76 одиниць озброєння та спецтехніки, серед них: 16 артсистем, 13 авто, 43 безпілотники. Також українські захисники знищили 47 укриттів, пункт управління БПЛА, місце для зберігання боєприпасів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 7 жовтня в ОТУВ “Харків” повідомили, що на Харківському напрямку РФ все частіше запускає розвідувальні БПЛА і намагається мінувати наші території.".