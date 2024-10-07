РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ

У ранковому зведенні 7 жовтня в ОТУВ “Харків” повідомили, що на Харківському напрямку РФ все частіше запускає розвідувальні БПЛА і намагається мінувати наші території.

Вночі біля Лук’янців за допомогою БПЛА росіяни дистанційно мінували наші території, а також намагаються перегрупуватися в районі Тихого.

“У районі населеного пункту Глибоке противник основні зусилля зосередив на контролі повітряної обстановки з метою оповіщення особового складу про застосування БпЛА Силами оборони України. У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БПЛА, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1 по районах міста”, – повідомили у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 32 убитих, 46 поранених. Крім того, на Харківському напрямку окупанти втратили 76 одиниць озброєння та спецтехніки, серед них: 16 артсистем, 13 авто, 43 безпілотники. Також українські захисники знищили 47 укриттів, пункт управління БПЛА, місце для зберігання боєприпасів.