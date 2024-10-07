РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ
У ранковому зведенні 7 жовтня в ОТУВ “Харків” повідомили, що на Харківському напрямку РФ все частіше запускає розвідувальні БПЛА і намагається мінувати наші території.
Вночі біля Лук’янців за допомогою БПЛА росіяни дистанційно мінували наші території, а також намагаються перегрупуватися в районі Тихого.
“У районі населеного пункту Глибоке противник основні зусилля зосередив на контролі повітряної обстановки з метою оповіщення особового складу про застосування БпЛА Силами оборони України. У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БПЛА, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1 по районах міста”, – повідомили у ЗСУ.
Втрати ворога за добу: 32 убитих, 46 поранених. Крім того, на Харківському напрямку окупанти втратили 76 одиниць озброєння та спецтехніки, серед них: 16 артсистем, 13 авто, 43 безпілотники. Також українські захисники знищили 47 укриттів, пункт управління БПЛА, місце для зберігання боєприпасів.
Читайте також: Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: наступ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ проводить розвідку у Вовчанську та мінує території біля Лук’янців – ЗСУ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 11:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 7 жовтня в ОТУВ “Харків” повідомили, що на Харківському напрямку РФ все частіше запускає розвідувальні БПЛА і намагається мінувати наші території.".