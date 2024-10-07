РФ проводит разведку в Волчанске и минирует территории у Лукьянцов – ВСУ
В утренней сводке 7 октября в ОТГВ «Харьков» сообщили, что на Харьковском направлении РФ все чаще запускает разведывательные БПЛА и пытается минировать наши территории.
Ночью около Лукьянцов при помощи БПЛА россияне дистанционно минировали наши территории, а также – пытается перегруппироваться в районе Тихого.
«В районе населенного пункта Глубокое противник основные усилия сосредоточил на контроле воздушной обстановки с целью уведомления личного состава о применении БПЛА Силами обороны Украины. В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БПЛА, восстанавливает систему связи, осуществляет меры логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города», – сообщили в ВСУ.
Потери врага за сутки: 32 убитых, 46 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты лишились 76 единиц вооружения и спецтехники, среди них: 16 артсистем, 13 авто, 43 беспилотника. Также украинские защитники уничтожили 47 укрытий, пункт управления БПЛА, место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 11:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 7 октября в ОТГВ «Харьков» сообщили, что на Харьковском направлении РФ все чаще запускает разведывательные БПЛА и пытается минировать наши территории.".