РФ проводит разведку в Волчанске и минирует территории у Лукьянцов – ВСУ

В утренней сводке 7 октября в ОТГВ «Харьков» сообщили, что на Харьковском направлении РФ все чаще запускает разведывательные БПЛА и пытается минировать наши территории.

Ночью около Лукьянцов при помощи БПЛА россияне дистанционно минировали наши территории, а также – пытается перегруппироваться в районе Тихого.

«В районе населенного пункта Глубокое противник основные усилия сосредоточил на контроле воздушной обстановки с целью уведомления личного состава о применении БПЛА Силами обороны Украины. В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БПЛА, восстанавливает систему связи, осуществляет меры логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города», – сообщили в ВСУ.

Потери врага за сутки: 32 убитых, 46 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты лишились 76 единиц вооружения и спецтехники, среди них: 16 артсистем, 13 авто, 43 беспилотника. Также украинские защитники уничтожили 47 укрытий, пункт управления БПЛА, место для хранения боеприпасов.