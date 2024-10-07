Генштаб: за сутки оккупанты пытались наступать на Харковщине 18 раз

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах по области проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 октября.

На Харьковском направлении за сутки было 6 боев. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, сообщили в ГШ.

Кроме того, россияне пытались наступать и на Купянском направлении – украинские защитники отбили 12 вражеских атак.

«Двенадцать столкновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки», – уточнили в Генштабе.

Также в течение суток ВС РФ сбросили авиабомбы на Волчанск и Казачью Лопань.

В ГШ обновили данные о потерях оккупантов.