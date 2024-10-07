Генштаб: за сутки оккупанты пытались наступать на Харковщине 18 раз
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах по области проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 октября.
На Харьковском направлении за сутки было 6 боев. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, сообщили в ГШ.
Кроме того, россияне пытались наступать и на Купянском направлении – украинские защитники отбили 12 вражеских атак.
«Двенадцать столкновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки», – уточнили в Генштабе.
Также в течение суток ВС РФ сбросили авиабомбы на Волчанск и Казачью Лопань.
В ГШ обновили данные о потерях оккупантов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – об авиаударах по области проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 октября. ".