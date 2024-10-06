Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода

Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона заявил, что дожди, которые должны начаться на будущей неделе, усложнят противнику логистику и использование бронетехники.

«На нашем направлении уже несколько месяцев стоит сухая, жаркая погода. Мы уже через несколько дней ожидаем наступления сезона дождей. Понимаем, что раскиснут дороги, и будет противнику труднее задействовать технику. Будет ему гораздо труднее задействовать легкую технику, потому что он иногда использует для задач логистики мотоциклы, гольф-кары, баги. То есть мы уже понимаем, что снабжение будет ухудшаться. Также труднее будет на определенных участках и легкобронированной, и тяжелой бронированной технике, если раскиснут дороги. Достаточно много личного состава находится на передовых позициях. Их тоже нужно будет снабжать и теплыми вещами, и провиантом, и им нужно как-то будет там себя содержать, что тоже, конечно, несколько усложнит ведение боевых действий», — спрогнозировал Саранцев.

При этом он сообщил, что к сезону дождей и похолоданию готовятся и Силы обороны.

«Конечно, мы также обеспечиваем себя сейчас и теплой одеждой, и провиантом, и ищем для себя также новые безопасные пути перемещения. Делаем все для того, чтобы нахождение личного состава на передовых позициях и выполнение личным составом боевых задач было максимально безопасным для наших защитников», — отметил спикер ОТГВ «Харьков».