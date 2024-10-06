Дощі найближчими днями очікують Сили оборони на Харківщині: що змінить погода

Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у етері нацмарафону заявив, що дощі, які мають розпочатися наступного тижня, ускладнять противнику логістику та використання бронетехніки.

“На нашому напрямку вже кілька місяців стоїть така суха, жарка погода. Ми вже за кілька днів очікуємо настання сезону дощів. Розуміємо, що розкиснуть дороги, буде противнику важче залучати техніку, буде йому значно важче залучати легку техніку, тому що він подекуди використовує для завдань логістики мотоцикли, гольф-кари, багі. Тобто ми розуміємо, що вже постачання буде ще погіршуватися. Так само важче буде на певних ділянках і легкоброньованій, і важкій броньованій техніці, якщо розкиснуть дороги. Досить багато особового складу перебуває на передових позиціях. Їх теж потрібно буде забезпечувати й теплими речами, і провіантом, і їм потрібно якось буде там себе утримувати, що також, звичайно, дещо ускладнить ведення бойових дій”, — спрогнозував Саранцев.

При цьому він повідомив, що до сезону дощів та похолодання готуються й Сили оборони.

“Звичайно, ми також забезпечуємося зараз і теплим одягом, і провіантом, і відшукуємо для себе також нові безпечні шляхи переміщення. Робимо все для того, щоб перебування особового складу на передових позиціях і виконання особовим складом бойових завдань, було максимально безпечним для наших захисників”, – зазначив речник ОТУВ “Харків”.